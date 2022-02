Proeftuin Garyp: van aardgasvrij naar aardgasarm

di 01 februari 2022 15.20 uur

GARYP - Een heel dorp 'aardgasvrij' maken, is lastiger dan gedacht. Dat blijkt in de proeftuin van Garyp. Het dorp kreeg in 2019 een budget van 5.5 miljoen euro om alle 600 huizen aardgasvrij te maken. De teller staat na 2.5 jaar op nog maar 80 woningen die aardgasvrij zijn gemaakt.

Voor de meeste woningen blijkt de investering nog te groot. De gemeente Tytsjerksteradiel gaat daarom de focus nu verleggen naar het aardgasarm maken van huizen. Na verloop van tijd kunnen deze woningen ook aardgasvrij gemaakt worden.

Investering te hoog

Garyp kent veel verschillende woningtypen; vrijstaand, twee-onder-één-kap en rijwoningen, uit bouwjaren van voor de oorlog tot nu. De ervaring uit het project leert dat tot op heden de gemiddelde investering 26.000 euro bedraagt.

Voor een groot deel van de woningen, met name de woningen gebouwd tussen 1945-70, is de investering rond de 40.000 euro. Bij woningen gebouwd voor 1945, zeker woningen die geen spouwmuur hebben, is de investering nog veel hoger dan 40.000 euro.

Stapsgewijze aanpak

De werkgroep Aardgasvrij Garyp heeft daarom zowel bij het rijk als de gemeente het advies neergelegd om voor de woningen waar de investeringen te groot zijn, ook de stapsgewijze aanpak mogelijk te maken. Dat betekent dat de woningen eerst 'aardgasarm' worden gemaakt, zodat ze eventueel later met een paar aanpassingen toch van het aardgas af kunnen.

Alleen woningen gebouwd voor 1995 die te maken hebben met een investering van meer dan 26.000 euro (op basis van Aardgasvrij), komen in aanmerking voor het hybride alternatief. Garipers kunnen dus kiezen voor de subsidie om volledig aardgasvrij te worden of voor de subsidie om een tussenstap te maken met isoleren en een hybride oplossing.

Poll: Hoe verwarm jij je huis?

Met een centrale verwarming 68,3%

Met een houtkachel 12,2%

Volledig elektrisch :-) 7,3%

Iets anders... 12,2%

82 stemmen - poll is beëindigd