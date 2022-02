Eerste nijntje beweegdiploma's GV Maas uitgedeeld

ma 31 januari 2022 17.00 uur

BUITENPOST - Afgelopen jaar is High Five sportstimulering in samenwerking met Bruinsma Sport & Spel, gestart met het project 'nijntje bewegen’. Dankzij het Lokaal Sportakkoord hebben ze dit mogelijk kunnen maken en heeft High Five Sportstimulering het nijntje keurmerk aangevraagd. Hierdoor kunnen gymverenigingen met het nijntje beweegdiploma aan de slag. De kinderen bij GV Maas zijn de eerste kinderen die dankzij het project hun beweegdiploma hebben behaald!

Heel veel blije snoetjes waren er maandag 31 januari te zien in Buitenpost. De kinderen kregen hun nijntje beweegdiploma tijdens het beweegfeest uitgereikt door niemand minder dan de wethouder Jouke Spoelstra.

De peuters en kleuters hebben goed geoefend tijdens de lessen van het nijntje Beweegdiploma. Ze konden naar hartelust balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien en schoppen! Alle basisonderdelen van bewegen kwamen aan bod via leuke oefeningen en spelletjes.

Tijdens het beweegfeestje kregen zestien kinderen hun felbegeerde nijntje Beweegdiploma. Een diploma om trots op te zijn en wat ze een leven lang voordelen geeft in sport, op school, met vriendjes en thuis!

Het nijntje Beweegdiploma is er voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. In de lessen leren de kinderen op een verantwoorde manier bewegen met veel variatie. Dit is essentieel om fijn te kunnen bewegen en sporten. Ook leren ze sociale vaardigheden als samen spelen, op je beurt wachten en goed met elkaar omgaan.

Op 31 maart start GV Maas weer met een nieuwe nijntje beweegreeks. Opgeven hiervoor kan via info@gvmaas.nl. De lessen worden gegeven op maandag van 14.30 uur tot 15.30 uur.