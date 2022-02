Van ontucht verdacht raadslid was jeugdbeschermer

ma 31 januari 2022 15.20 uur

GARYP - De 52-jarige man uit Garyp, die in de buurt van Rotterdam werd aangehouden voor een poging tot een zedenmisdrijf, was werkzaam als jeugdbeschermer voor het Leger des Heils. Dat meldt de NOS. Het elfjarig meisje met wie hij had afgesproken was geen cliënt, laat het Leger des Heils desgevraagd aan de NOS weten.

De Gariper werd op 21 december 2021 aangehouden op verdenking van poging tot verleiding van een minderjarige tot ontucht. Sindsdien zit de man vast en heeft de politie de zaak in onderzoek. De man was naast zijn werk ook raadslid voor de ChristenUnie in de gemeente Tytsjerksteradiel, waar hij woont. Nadat het nieuws door WâldNet bekend werd gemaakt, heeft de partij hem gelijk geschorst. Hij maakt geen deel meer uit van de fractie.

Hulp voor betrokkenen

Bij de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten is men ook op de hoogte van de zaak die hun lid treft. "Onze aandacht en medeleven gaat uit naar alle betrokkenen die het aangaat en proberen zijn gezin hierin zo goed mogelijk bij te staan. Daarnaast bieden wij vertrouwelijke en persoonlijke hulp voor iedereen die door deze situatie dit nodig heeft." zo laat Roeland Harten van de Bethel deze site weten. "We vragen iedereen in gebed de betrokkenen te steunen en zo om hen heen te staan."