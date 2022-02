Auto eindigt in de sloot bij Harkema

ma 31 januari 2022 13.29 uur

HARKEMA - Een automobilist belandde maandagmiddag met zijn voertuig in de sloot langs de Lândyk tussen Harkema en Drogeham. De man reed richting Kootstertille toen hij door onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor. De auto schoot van de weg en kwam aan de andere kant op de zij in de sloot tot stilstand.

De hulpdiensten werden om 13.00 uur gealarmeerd voor het ongeval. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De man is door het personeel van de ambulance onderzocht.

