Bestelbus met aanhanger vliegt uit de bocht

ma 31 januari 2022 12.13 uur

SURHUIZUM - Een bestelbus met aanhanger is maandag uit de bocht gevlogen op de N358 bij Surhuizum. De bestuurder kwam vanaf Augustinusga en reed richting Surhuizum toen het door onbekende oorzaak misging.

De combinatie vloog omstreeks 11.45 uur uit de bocht en een lantaarnpaal werd geraakt. Het voertuig liep flinke schade op door de aanrijding. De hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen voor de eerste hulpverlening. De bestuurder kwam uiteindelijk met de schrik vrij.

Hoestbui

De oorzaak van de aanrijding was een hoestbui bij de bestuurder. Het werd hem even zwart voor de ogen en daarna vond de aanrijding plaats. Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig af te voeren. Met een trekker is de aanhanger en balen meegenomen.

