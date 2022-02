Storm Corrie treft morgen kust, code oranje

zo 30 januari 2022 17.40 uur

DOKKUM - Vanwege de komst van storm Corrie heeft het KNMI voor maandag code oranje afgegeven voor Friesland, het Waddengebied, het IJsselmeer en Noord-Holland. In de rest van Nederland geldt code geel.

De noordwesterstorm kan plaatselijk leiden tot zware of zeer zware windstoten, oplopend tot 110 kilometer per uur. De zwaarste windstoten zullen zich - volgens de NOS - voordoen in het kustgebied vanaf Terschelling zuidwaarts.

Windstoten

Met name in de tweede helft van de ochtend heeft het noordwesten van het land te maken met zeer zware windstoten van 90-110 km/uur. In het (noord)westelijk kustgebied, mogelijk ook rondom het IJsselmeer, komen dan zeer zware windstoten van 100-120 km/uur voor.

Rond 11.00 uur werd code oranje voor Friesland en het Waddengebied weer ingetrokken.