Boei spoelt aan op strand van Schiermonnikoog

zo 30 januari 2022 14.27 uur

SCHIERMONNIKOOG - Het was voor de strandgasten op Schiermonnikoog zondag een vreemd gezicht. Door de harde wind was namelijk een boei aangespoeld op het strand. De boei werd in de middag aangetroffen bij Westgat 2.

Rijkswaterstaat is op de hoogte gesteld van de aangespoelde boei. Zij zullen er voor zorgen dat de boei weer keurig netjes wordt opgeruimd.