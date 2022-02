Hoogwater op Lauwersoog, maandag weer code geel

zo 30 januari 2022 10.21 uur

LAUWERSOOG - De waterstand op Lauwersoog bereikte zondagochtend vroeg een stand van 304cm boven NAP. Diverse wegen stroomden enige tijd vol met water. Wetterskip Fryslân voorspelde zaterdagavond al dat er lokaal hoog water mogelijk was door de harde wind.

Ook voor maandag heeft het KNMI code geel uitgeroepen. De waarschuwing geldt voor het hele land. Vanaf maandagochtend vroeg komen in de kustprovincies windstoten voor van 80 tot 90 km/u. In de kustgebieden en vlak aan zee gaat het soms om snelheden van 100 tot 110 km/u. De verwachting is dat de windkrachten in de middag afnemen.

