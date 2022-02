Burgumse Leonie Bentveld tweede op WK Veldrijden in Amerika

za 29 januari 2022 18.50 uur

BURGUM - De 17-jarige Leonie Bentveld uit Burgum is zaterdag tweede geworden tijdens het wereldkampioenschap veldrijden (junioren) in Fayetteville in de Verenigde Staten. De wedstrijd werd om 18.00 uur live uitgezonden op o.a. Canvas tv.

De eerste plek ging naar Zoe Bäckstedt uit Engeland. Zij reed de wedstrijd met 41.16 minuten. Bentveld eindigde slechts 32 seconden later. De derde plek was voor de Nederlandse Lauren Molengraaf. Zij gaf 57 seconden prijs op de wereldkampioene.

De Britse wereldkampioen kon in de eerste ronde van het parcours al ontsnappen en bouwde haar voorsprong geleidelijk uit. Bentveld bleef achter in een groepje maar wist halverwege de wedstrijd weg te rijden en het zilveren plak veilig te stellen.