Ruit knalt uit woning bij brand in Ee

za 29 januari 2022 17.34 uur

EE - Een ruit van een woning aan de Omgong in Ee is zaterdagmiddag gesprongen bij een brand in de veranda die tegen de woning staat. Het vuur woedde tegen de gevel van de woning. De brandweer werd om 16.53 uur opgeroepen voor de brand.

De buurman had de brand ontdekt. Het vuur was ontstaan in zaagsel en karton dat in de veranda lag. Er werd geklust aan de woning. Nadat de buurman de brand had ontdekt, heeft hij de bewoners gealarmeerd en de brand is daarop geblust. De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd.

70 graden Celsius

De brandweer laat weten dat er een enorme hitte is geweest. Uit metingen bleek dat het ruit een warmte had van 70 graden Celsius.

FOTONIEUWS