Molenaar voorkomt brand na oververhitting

za 29 januari 2022 17.06 uur

BROEKSTERWâLD - De brandweer van Damwâld moest zaterdagmiddag uitrukken voor een molenbrand aan de Schwartzenbergloane in Broeksterwâld. De brand zat in de rietgedekte kap van de molen. Er werd door de brandweer uit voorzorg middelbrand gemaakt omdat de molen slecht bereikbaar is.

Al snel werd duidelijk dat de brand in de kiem was gesmoord. De brand was ontstaan door oververhitting van het remmechanisme van de molen. Door snel ingrijpen van de molenaar werd erger voorkomen. De brandweer heeft nacontrole uitgevoerd.

