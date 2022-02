Vrouw belandt met auto in sloot bij Hurdegaryp

za 29 januari 2022 14.34 uur

HURDEGARYP - Een vrouw is zaterdagmiddag met haar auto in een sloot terecht gekomen bij Hurdegaryp. De bestuurster reed over de Ottemaweg toen ze door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. Verschillende hulpdiensten kwamen ter plaatse om hulp te bieden.

De bestuurster is door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel gecontroleerd. Ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Er waren verder geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Een berger zal ter plaatse komen om het voertuig uit de sloot te halen.

FOTONIEUWS