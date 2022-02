Veerdiensten uitgevallen door verwachte harde wind en hoog water

za 29 januari 2022 13.10 uur

HOLWERD - Passagiersdienst Wagenborg heeft voor zaterdag en zondag een aantal veerdiensten geannuleerd. Zaterdagmiddag gaat het namelijk flink waaien langs de kust. Daarnaast wordt zondag hoog water verwacht.

Zware windstoten

Voor zaterdagmiddag heeft het KNMI code geel afgegeven voor Friesland vanwege zware windstoten. Er is kans op windstoten tot 75 km/u. Met name het scheepsverkeer kan hier veel last van ondervinden. De code geel is geldig van 14.00 uur tot 19.00 uur.

Hoog water

Daarnaast wordt zondagochtend hoog water verwacht. In de haven van Holwerd zal volgens Rijkswaterstaat om 6.40 uur het waterniveau naar verwachting gestegen zijn tot 253cm boven NAP. In de haven van Nes (Ameland) staat het water dan op 247 cm boven NAP.

Verlate veerdiensten

Vanwege het onstuimige weer zullen twee veerdiensten zaterdag verlaat vertrekken. De boot van Lauwersoog naar Schiermonikoog van 18.30 uur zal nu vertrekken om 20.00 uur. De boot de andere kant op van 19.30 uur zal vertrekken om 21.00 uur.

Geannuleerde afvaarten

Op zaterdag zijn er een aantal afvaarten van de sneldienst die zijn geannuleerd. Het gaat om de volgende afvaarten:

Ameland – Holwerd 16.45 uur

Holwerd – Ameland 17.15 uur

Ameland – Holwerd 18.30 uur

Holwerd – Ameland 19.00 uur

Lauwersoog – Schiermonnikoog 14.30 uur

Schiermonnikoog – Lauwersoog 16.00 uur

Lauwersoog – Schiermonnikoog 16.30 uur

Schiermonnikoog – Lauwersoog 17.00 uur

Lauwersoog – Schiermonnikoog 19.30 uur

Schiermonnikoog – Lauwersoog 20.00 uur

En op zondag:

Ameland – Holwerd 08.00 uur

Holwerd – Ameland 08.30 uur