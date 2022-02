Vervuilde bouwgrond dwingt musical De Tocht tot uitstel

za 29 januari 2022 10.54 uur

LEEUWARDEN - Musical De Tocht kende begin januari een bijzonder succesvolle start van de kaartverkoop waarbij binnen een week ruim 20.000 tickets verkocht werden. Nu heeft de organisatie echter een onverwachte tegenslag te verwerken. Bij grondwerkzaamheden is op de plek waar het theater van De Tocht moet komen vervuilde grond aangetroffen. Dit betekent dat de grond nog niet overgedragen kan worden aan De Tocht, waardoor de bouw van het theater en de premièredatum verschoven moeten worden.

"We houden in deze onzekere tijden van corona altijd met elk scenario rekening, ook met uitstel. Maar dit nieuws komt als een onaangename verrassing, want er is vorig jaar bodemonderzoek gedaan en een schoon grond verklaring afgegeven voor de locatie." aldus zakelijk directeur Hans Staal.

Het pand dat \'Friso Theater’ gaat heten zal gebouwd worden door Friso Bouwgroep en zou volgens de oorspronkelijke planning eind juli klaar moeten zijn. "Die planning was strak, maar zeker haalbaar aangezien het om een tijdelijk gebouw gaat. Maar nu moet eerst de grondeigenaar aan de slag voordat wij kunnen beginnen.", zegt directeur Henk Dedden van Friso Bouwgroep.

Het is niet de eerste keer dat De Tocht door externe factoren voor een uitdaging staat. Zo reed corona de organisatie ook al eens in de wielen. Staal: “Het is net de Elfstedentocht. Als je aan een project als dit begint dan weet je dat je onderweg slecht ijs en tegenwind kunt krijgen, en in dit geval is het gewoon domme pech. Daar mag je best even van balen maar daarna is het een kwestie van schouders recht en doorpakken. We vinden het vooral heel spijtig voor al onze ticketkopers die er ook naar uitkijken om dit jaar de musical te zien. Uiteraard lossen we dit netjes met hen op en daarna gaan we weer aan de slag, want één ding staat vast: it giet oan!”.

Ondanks de vertraging komt De Tocht dan ook niet in gevaar. Dedden: “Wij gaan hoe dan ook bouwen. Het is belangrijk dat we de Elfstedentocht levend houden en vanuit Friso Bouwgroep staan we schouder aan schouder met de organisatie van De Tocht om dat waar te maken”.

De organisatie van De Tocht kiest er bewust voor om de premièredatum een jaar door te schuiven naar oktober 2023. Staal: “In onze planning is alles aan elkaar verbonden. Wanneer de bouw later begint, moeten ook andere processen opnieuw ingericht worden. Dit zou in de praktijk betekenen dat we over de winter van 2022 heen schieten. Maar De Tocht hoort te starten in de winter, dat is onderdeel van de beleving.”

De komende weken zal er gewerkt worden aan een aangepaste planning en de eerste paal van het \'Friso Theater’ zal zoals het nu staat in de loop van de zomer de grond in gaan. Mensen die al een ticket hebben gekocht zijn inmiddels persoonlijk op de hoogte gebracht. Tickets blijven gewoon geldig voor 2023. Wie daar niet op wil wachten kan ervoor kiezen het aankoopbedrag teruggestort te krijgen.