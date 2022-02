Zo'n honderd mensen lopen Drachtster fakkeltocht

vr 28 januari 2022 20.15 uur

DRACHTEN - Zo'n honderd mensen liepen vrijdagavond mee in een fakkeltocht in Drachten. De mensen verzamelden zich in het winkelcentrum De Drait. Even na 19.00 uur werd gestart met de wandeltocht door de woonwijk.

De mensen kwamen niet alleen uit Drachten. Er waren deze avond ook sympathisanten uit Dokkum en Stiens. De mensen zijn het hoofdzakelijk niet eens met het overheidsbeleid en het vaccineren.

Er werden deze vrijdagavond ook bijeenkomsten georganiseerd in Leeuwarden en Workum.

FOTONIEUWS

Poll: Wat vind jij van de fakkeltocht?

Goed initiatief 29,1%

Zal mij aan mijn reet roesten 17,9%

Waarom? 4,5%

Flauwekul 48,5%

134 stemmen - poll is beëindigd