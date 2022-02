Eis 120 uur werkstraf voor klap met bestratingshamer in jeugdkeet Mûnein

vr 28 januari 2022 18.10 uur

LEEUWARDEN - Toen een jongen in een zuipkeet schuine en beledigende opmerkingen maakte over zijn aan Alzheimer lijdende moeder, liep de emmer even over voor een 41-jarige inwoner van Mûnein. De man sloeg de jongen met een bestratingshamer op de kop.

“Tien plus” biertjes

De Mûneinster moest zich vrijdagmiddag voor de rechtbank verantwoorden. Hij had de bewuste avond, het gebeurde in de nacht van 4 op 5 september vorig jaar, aardig wat gedronken. Op de vraag van rechtbankvoorzitter Marlies Spooren hoeveel biertjes hij precies had genuttigd, antwoordde hij “tien plus”. Even later had hij het over “veertien of vijftien biertjes”.

“Toen knapte er wat”

Toen hij thuiskwam, was hij nog even naar binnen gegaan bij het jeugdhonk dat – toen nog – vlakbij zijn woning stond. Een van de jongeren maakte schuine opmerkingen over de moeder van de Mûneinster. Dat viel in verkeerde aarde, de moeder heeft Alzheimer en zat nog niet zo heel lang in een verzorgingstehuis. In eerste instantie liep de verdachte weg. “Maar ik kon hem thuis nog horen schreeuwen, toen knapte er wat”, zei hij.

“Dit had niet gemoeten”

Hij pakte een rubberen bestratingshamer, liep terug naar de keet en gaf de jongen een tik op het achterhoofd. Bij het weglopen sloeg hij nog een gat in een tafel. Nadat hij thuis een shagje had gerookt begon het te dagen wat hij had gedaan. Hij is nog terug naar het jeugdhonk gegaan om sorry te zeggen. Hij trof de jongen huilend aan, met een doek op zijn hoofd. De verdachte: “Ik zei verdorie, dit had ik niet gemoeten”.

Licht hersenletsel

De jongen zou op zijn beurt zijn excuses hebben gemaakt voor wat hij over de moeder van de Mûneinster had gezegd. De jongen hield er een hoofdwond van ongeveer vier centimeter aan over. Een CT-scan wees uit dat hij licht hersenletsel had opgelopen. In eerste instantie had de verdachte er niet bij stilgestaan wat er had kunnen gebeuren. Later wel. “Dit had heel raar kunnen aflopen”.

“Tot op het bot getergd”

Sinds de bewuste avond heeft hij geen druppel meer gedronken en hij is aangemeld voor een behandeling. Daar hield officier van justitie J.P. Senior rekening mee bij de strafeis. Zij eiste een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden voor een poging tot zware mishandeling. De rechtbank mocht ook niet voorbijgaan aan “de kwalijke rol” die het slachtoffer speelde in het ontstaan van het incident, vond advocaat Ersen Albayrak. “Cliënt was tot op het bot getergd”.

De rechtbank doet op 11 februari uitspraak.