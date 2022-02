Publiekshal wordt multifunctioneel voor 319.000 euro

do 27 januari 2022 22.56 uur

BURGUM - De publiekshal van het gemeentehuis in Burgum wordt binnenkort voor zo'n 320.000 euro verbouwd tot een multifunctionele hal. De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel stemde donderdagavond in met het voorstel. Alleen BVNL, D66 en VVD stemden tegen.

De vernieuwde publiekshal moet een multifunctionele ruimte worden waar grote groepen in de namiddag en avond kunnen vergaderen. De ruimte moet daarbij voorzien worden van presentatie- en streamingsmogelijkheden. Ook kan de hal overdag gebruikt worden door medewerkers als informeel vergader- en ontmoetingsplaats. Bovendien kan de inspraak bij het Iepen Poadium van inwoners van de gemeente in de hal plaatsvinden.

Met de verbouwing is het de bedoeling de hal te voorzien van multifunctioneel meubilair. In de hal wordt verder een op maat gemaakte kastenwand geplaatst waarin kastruimte, opslagruimte en een pantry zijn geïntegreerd.

Ook wordt geïnvesteerd in ICT voorzieningen waardoor filmen, streamen, hybride vergaderen en presenteren mogelijk wordt in de publiekshal. De hal is volgens de gemeente de enige ruimte die zonder grootschalige verbouwingen geschikt is om in deze wensen te voorzien.

Rendement

Dineke Wagenaar (VVD) was tegen het plan omdat er al bezuinigd wordt op bijvoorbeeld het bibliotheekwerk of het zwembad. "Ik fyn dat er wol hiel maklik oer dit bedrach hinne stapt wurdt troch de rie". Erwin Duursma (D66) snapte Wagenaar's dilemma heel goed. Hij wil dan dat het dan zeker wel een ontmoetingsplek wordt voor veel andere partijen zodat de investering rendeert. "Laten we zoeken naar het evenwicht in het rendement....."

Goede kans

Burgemeester Gebben wees de raad als eerste op het feit dat er vanuit het budget van de gemeente relatief weinig uitgegeven wordt aan de eigen organisatie. Hij ziet de aanpassing van de hal als goede kans om veel meer met de ruimte te gaan doen.