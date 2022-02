Sterrenwacht blijft: nieuwbouw bij Elingsloane en Kloosterlaan Noord

do 27 januari 2022 22.02 uur

BURGUM - De gemeenteraad heeft donderdagavond een keuze gemaakt over welke locaties worden onderzocht voor toekomstige woningbouw in Burgum. Het gaat om een tiental woningen langs de Kloosterlaan Noord en een vijftigtal woningen aan de Elingsloane.

Het leek er de afgelopen weken op dat manege It Heechhiem de meeste kans zou krijgen maar deze locatie werd weggestemd door de meerderheid van de raad. Daarmee is ook de toekomst van het Observeum / Sterrenwacht veiliggesteld. Twaalf raadsleden stemden om de locatie te wijzigen naar de Elingsloane. Dit waren de partijen FNP, PvdA, Groenlinks en VVD. BVNL, ChristenUnie, CDA en D66 stemden tegen.

Na de wijziging van de locatie (amendement) stemden 14 van de 20 raadsleden voor. Drie CDA raadsleden stemden tegen omdat ze de locatie It Heechhiem de 'minst slechte keuze' vonden en de Elingsloane nog slechter. Ook ChristenUnie, BVNL en D66 stemden tegen.

Het plan is dat de acht tot tien woningen langs de Kloosterlaan Noord in een lintbebouwing een plek krijgen. Het gaat hier om huizen in het hogere segment. De 58 huizen aan de Elingsloane moeten gevarieerd worden gebouwd waarbij 25% sociale koopwoningen en 15% vrijstaande woningen worden.

Procedures

Voor Burgum zijn er in totaal 68 Centrale As woningen beschikbaar. Nu de raad een keuze heeft gemaakt zal het college de benodigde procedures opstarten. De raad zal geïnformeerd worden over de momenten wanneer bijvoorbeeld het voorontwerp bestemmingplan ter inzage wordt gelegd en wanneer het ontwerp bestemmingsplan.

Bestemmingsplan

Het college zal halverwege dit jaar duidelijkheid kunnen bieden of de betreffende locatie te ontwikkelen is en onder welke condities. Uiteindelijk zal de raad in een later stadium nog akkoord moeten gaan met de vaststelling van het bestemmingsplan. Binnen deze procedure zijn er de gebruikelijke momenten voor de raad waarbij men kan besluiten op basis de mogelijk ingediende zienswijzen en bezwaren.