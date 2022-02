T-diel: Sterrenwacht overhandigt handtekeningen

do 27 januari 2022 18.56 uur

BURGUM - Ruim 1500 handtekeningen zijn donderdagavond overhandigd aan de burgemeester Gebben. Hij nam ze als voorzitter van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel in ontvangst. Het Observeum trekt samen op met actiegroep Behoud Oud Burgum, bestaande uit bewoners uit de omgeving.

De handtekeningen zijn steunbetuigingen voor de Sterrenwacht en het gebied om niet nieuwbouw te gaan plegen in de directe omgeving. Het Observeum haalde 1283 handtekeningen op en met de 'choco-actie' van afgelopen zaterdag werden nog eens 331 handtekeningen opgehaald van alleen maar mensen die toevallig passeerden.

Donderdagavond bespreekt de gemeenteraad de woonvisie van Burgum en wordt duidelijk of er gebouwd wordt het terrein van manege It Heechhiem of elders.