Rechterlijk pardon voor pakketbezorger die vrouw aanreed

do 27 januari 2022 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een pakketbezorger uit Leeuwarden (61) die op 20 januari vorig jaar op de Jagerstrjitte in Ureterp een vrouw aanreed, kwam donderdag met de schrik vrij. De kantonrechter vond dat de man wel gevaar op de weg had veroorzaakt, maar een straf bleef achterwege.

Enkele meters meegesleept

De vrouw was achter de bus terechtgekomen, terwijl de bezorger langzaam achteruit reed. De bestuurder zei dat hij, nadat hij eerst op het scherm van de achteruitrij-camera had gekeken, constant beide buitenspiegels in de gaten had gehouden. Toch had hij de vrouw, die vanaf het pad van een woning kwam, over het hoofd gezien. De vrouw belandde op de grond en werd enkele meters meegesleept door de bestelbus.

Pieptoon camera niet afgegaan

De bestuurder vond dat hij alles had gedaan wat in zijn mogelijkheden lag. Volgens hem was de vrouw in één keer “pardoes” achter de bus opgedoemd. “Ik heb haar nooit gezien”, aldus de Leeuwarder. Hij kon niet verklaren hoe het kon dat de pieptoon van de achteruitrij-camera niet was afgegaan. Hij had het slachtoffer op enig moment moeten zien, vond officier van justitie Nine Tromp .

Bloemetje gestuurd

“De vrouw is niet uit de lucht komen vallen”. Een getuige had verklaard dat de vrouw al midden op de weg stond voor ze door de bus werd geraakt. Ook rechter Gustaaf Wijnands concludeerde dat de bestuurder haar had moeten zien, in de buitenspiegel of op de camera. De rechter hield er rekening mee dat de verdachte meteen na het ongeval contact heeft gezocht met de familie van het slachtoffer. En hij heeft de vrouw een bloemetje gestuurd.

'Rechterlijk pardon’

Bovendien had de vrouw gezegd dat ze vond dat de bestuurder van de bestelbus niets te verwijten viel. De Leeuwarder had er zelf ook heel veel last van gehad. Hij heeft een tijdlang de straat waar het ongeval plaatsvond vermeden. De rechter paste wetsartikel 9A toe, ook wel het 'rechterlijk pardon' genoemd: de verdachte is wel strafbaar, maar hij krijgt geen straf. "U heeft heel veel gedaan om het ongeluk te voorkomen, maar net niet genoeg", aldus Wijnands.