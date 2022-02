Woningbouw in Burgum: 'raad kiest voor Elingsloane'

do 27 januari 2022 15.21 uur

BURGUM - Een nieuw hoofdstuk volgt vanavond in de woonvisie van Burgum. De kans is groot dat de gemeenteraad op het laatste moment kiest voor woningbouw aan de Elingsloane. De VVD, FNP, PvdA en GroenLinks komen namelijk tijdens de raadsvergadering met een amendement waarbij ze waarschijnlijk een meerderheid hebben.

Er bestaat tot op heden het plan om te gaan bouwen op de locatie van de manege It Heechhiem langs de Kloosterlaan. Deze plek zien de genoemde partijen uiteindelijk niet zitten. Ze prefereren de Elingsloane en een tiental woningen (als lintbebouwing) langs de Kloosterlaan Noord.

Woonlocatie

De partijen vinden dat het plangebied Elingsloane altijd als woonlocatie genoemd in structuurvisies. "Ondanks de aanwezigheid van de nabijgelegen hoogspanningsleidingen en het verkeer op de Centrale As, is woningbouw volgens het College van B&W goed inpasbaar in dit plangebied. Daarnaast kent het plangebied Elingsloane een goede ontsluiting."

Hoogspanning

De hoogspanningsleidingen waren nog wel een punt van aandacht. De partijen denken dat er op grotere afstand gebouwd kan worden als er zo'n 10 huizen minder worden gebouwd. Deze krijgen dan een plek aan de Kloosterlaan Noord.

De raadsvergadering in Burgum is donderdag online te volgen via deze link. De start is om 19.00 uur.