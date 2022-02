Aangehouden inbrekersduo zijn twee mannen uit Leeuwarden

do 27 januari 2022 13.20 uur

BURGUM - Het inbrekersduo dat donderdag kon worden aangehouden in Burgum zijn twee mannen uit Leeuwarden. De twee inbrekers werden donderdagochtend om 10.45 uur betrapt tijdens een inbraak in een woning aan de Mr. Oppedijk van Veenweg in Burgum. Dankzij meerdere getuigen kon de politie een 38-jarige en 31-jarige man uit Leeuwarden aanhouden.

De politie is nog op zoek naar een zwarte tas en mogelijk een zwarte pet. Mocht u deze goederen in de buurt van de Oppedijk van Veenweg of de Markt in Burgum vinden, kunt u contact opnemen met de politie. In verband met het sporenonderzoek moet u de spullen niet aanraken. Ook is de politie nog op zoek naar camerabeelden.