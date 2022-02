Inbrekersduo gepakt in Burgum

do 27 januari 2022 11.59 uur

BURGUM - Twee licht getinte jongens zijn donderdag door de politie opgepakt na een inbraak aan de Mr. W. M. Oppedijk van Veenweg in Burgum. De twee zouden even voor 11.00 uur inbreken in een woning maar ze werden betrapt door getuigen. Het duo sloeg te voet op de vlucht.

Een derde persoon zou het duo in een rode auto oppikken maar dat mislukte waarop de twee er te voet vandoor zijn gegaan. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse en de omgeving werd afgezocht. De twee zijn uiteindelijk in de kraag gevat en overgebracht naar het bureau.

Op de Raadhuisweg in Burgum werd in elk geval één verdachte door de politie in de boeien geslagen. De forensische opsporing is ter plaatse gekomen voor onderzoek aldaar en mogelijk ook in de woning waar de inbraak plaatsvond.