Grote storing bij brug Stroobos

do 27 januari 2022 10.06 uur

STROOBOS - De brug van Stroobos kampte donderdagochtend met een grote storing. Meerdere monteurs zijn ter plaatse gekomen om de storing te verhelpen. Door de storing kunnen auto's, fietsers en voetgangers niet meer passeren.

De storing in de brug over het Prinses Margrietkanaal ontstond om 4.15 uur. Rijkwaterstaat liet weten dat handmatige bediening geen optie is. De brug is later wel opengedraaid voor de scheepvaart. Het wegverkeer werd omgeleid via de naastliggende bruggen Eibersburen en Blauforlaet.



Rond 12.30 uur liet Rijkswaterstaat weten dat de storing was opgelost. De monteurs hebben de brug succesvol weten te repareren. Het autoverkeer kan weer gebruik maken van de brug.

