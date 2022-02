Gokverslaafde vrouw haalt stiekem duizenden euro's van de rekening van haar partner

wo 26 januari 2022 15.30 uur

LEEUWARDEN - Maar liefst meer dan 14.000 euro haalde een 33-jarige inwoonster van Oentsjerk van de bankrekening van haar vriend, achter diens rug om. De vrouw was gokverslaafd. Woensdag zat ze bij de politierechter en het was niet voor het eerst dat ze wegens diefstal terechtstond.

Hele dagen roulette op de telefoon

In oktober 2020 moest de vrouw ook al voor de rechter verschijnen: toen had ze 8000 euro van haar toenmalige schoonmoeder gestolen. Ze hielp haar schoonmoeder met online bankieren en had de inloggegevens afgekeken. De Oentsjerkse was gokverslaafd. Ze verklaarde dat ze soms hele dagen roulette op haar telefoon zat te spelen. Woensdag stond ze terecht omdat ze via online bankieren geld van de bankrekening van haar partner had overgemaakt naar haar eigen rekening. Het geld ging op aan gokken.

Zelf bedacht e-mailadres

Nadat aan het licht was gekomen dat ze geld had verduisterd, had ze via een door haarzelf bedacht e-mailadres zogenaamd een mail van haar bewindvoerder naar haar partner gestuurd. In de mail schreef ze dat er een betalingsregeling aan zat te komen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze de mail had gestuurd om rust te krijgen en tijd te winnen om dingen te regelen.

Afbetaling onderling regelen

Met het sturen van de valse mail had ze zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, vond officier van justitie Rein Meinderts. Ondanks alles zijn de Oentsjerkse en haar partner nog steeds bij elkaar. Meinderts besloot daarom om niet te eisen dat het CJIB achter het geld aangaat dat de vrouw van haar partner achterover heeft gedrukt. De twee regelen de afbetaling liever onderling.

Sterke toename gokreclame’s op tv

Als stok achter de deur eiste de officier wel dat de vrouw moet meewerken aan een afbetalingsregeling met haar partner. Ze moet aan de reclassering inzicht geven in haar financiën en haar schulden en ze moet blijven meewerken aan bewindvoering. Ze is al in behandeling, daar moet ze mee doorgaan. Rechter Kim de Groot nam de eis integraal over, inclusief de gevorderde werkstraf van 80 uur plus een voorwaardelijke celstraf van een maand. Ze vond ook nog wel iets van de sterke toename van gokreclame’s op tv en in advertenties. “Dat is heel slecht, gokken maakt heel veel kapot. Dat het op tv komt en er reclame voor gemaakt wordt is niet goed”, antwoordde de Oentsjerkse op een vraag van de officier.