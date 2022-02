Woudhof-dossier: Excuses raadslid Romke Postma

wo 26 januari 2022 13.24 uur

DAMWâLD - Raadslid Romke Postma bood dinsdagavond zijn excuses aan voor zijn handelen in het Woudhof-dossier. Het raadslid van Gemeentebelangen Dantumadiel deed dit tijdens de raadsvergadering.

"Dit wie sleau en ûnnoazel en hie oars moatten." was zijn commentaar tijdens de bespreking van het integriteitsonderzoek dat werd uitgevoerd. In 2019 had Postma het Woudhof-terrein gekocht om er woningen te gaan bouwen. Hij stemde vervolgens ook mee over de kwestie tijdens een raadsvergadering. Mede daardoor werd een onderzoek ingesteld.

Uit het onderzoek blijkt dat Postma te werk ging als ondernemer en niet als raadslid waardoor er geen belangenverstrengeling is geweest. Volgens Postma lag het aan het feit dat de rechtsvorm van zijn bedrijf in 2018 was aangepast. Juridisch gezien was dat een nieuw bedrijf. Postma had zich dat niet gerealiseerd omdat er aan zijn werk verder niets gewijzigd was.

"Elkenien mocht ferwachtsje dat ik skerper west hie. It is folslein oan my foarby gien." zo liet Postma tijdens de vergadering weten. "Dêrom bied ik myn ekskús oan...."