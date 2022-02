Echtpaar Bies-Van der Veen uit Harkema 60 jaar getrouwd

wo 26 januari 2022 12.07 uur

HARKEMA - Het was dinsdag 60 jaar geleden dat Pieter Bies (5-12-1937) uit Gerkesklooster en Miepke Van der Veen (23-3-1944) uit Harkema in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Oebele Brouwer feliciteerde het paar namens de gemeente met dit bijzondere jubileum.

Het jonge stel leerde elkaar voor hun trouwen kennen op de \'veiling’ in Veenklooster. Jongemannen stonden daar in groepjes opgesteld en de dames fietsen er dan langs. Vandaar de naam \'veiling’.

De heer Bies zat als jongeman korte tijd bij het leger. Daarna ging hij aan het werk bij Koopmans Koninklijke Meelfabrieken in Leeuwarden, waar hij maar liefst 37 jaar werkte. In zijn vrije tijd mag meneer Bies graag knutselen in zijn garage of vissen. Daarnaast was hij jarenlang actief bij de MOP-ploeg van Harkemase Boys.

Mevrouw Bies was al jong mantelzorger. Ze zorgde drie jaar lang voor haar zieke moeder, die overleed toen mevrouw 17 jaar oud was. Ze kreeg daarna een baan als naaister bij overhemdenfabriek FABLO in Harkema. Haar hobby was schoonmaken en op haar 25e kreeg ze een baan als schoonmaakster bij de peuterschool in Harkema. Later gevolgd door schoonmaakwerk bij Hervormde school Immanuël en basisschool de Wynroas. Op haar 60e is ze met vervroegd pensioen gegaan.

Het echtpaar kreeg drie kinderen, dochter Aukje en zonen Frits en Peter. Later kwamen daar drie kleinkinderen bij. Een kleindochter vertelt dat ze altijd heel goed voor de (klein)kinderen zijn. Ze zijn altijd welkom bij pake en beppe en “neat is se te gek”. Ze hopen dan ook nog lang te mogen genieten van elkaar.