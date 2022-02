Persco: Nederland neemt risico en gaat open tot 22.00 uur

di 25 januari 2022 19.11 uur

BURGUM - Ondanks de hoge coronabesmettingen in het land, zijn er dinsdagavond versoepelingen aangekondigd tijdens een nationale persconferentie van premier Rutte en minister Kuipers. De persconferentie werd deze keer geopend door minister Kuipers van Volksgezondheid. Hij wees op de risico's van een opening: "Maar er zijn gelukkig een aantal lichtpuntjes: door de omikronvariant liggen mensen korter in het ziekenhuis dan bij andere virusvarianten en door het hoge aantal vaccinaties hebben minder mensen zorg nodig."

Horeca en cultuur weer open

De horeca- en de cultuursector mogen vanaf woensdag tot 22.00 uur weer open, zo maakte premier Rutte bekend. "We zoeken bewust de grenzen van het mogelijke, vanwege de grote spanningen en noodkreten van de afgelopen dagen." Bij beweging moet een mondkapje worden gedragen en ook geldt er een maximum aantal personen. Voor toegang zal weer 3G gelden: een bezoeker moet een negatieve test, vaccinatie- of herstelbewijs kunnen tonen.

Sportwedstrijden

Daarnaast mogen sportwedstrijden buiten eigen clubverband weer en is publiek bij alle sportwedstrijden welkom. Er geldt ook een versoepeling van het quarantaineadvies voor kinderen tot 18 jaar.

Veel besmettingen

Het aantal besmettingen is hoog, veel mensen zitten thuis in isolatie of quarantaine. Naar verwachting zal het aantal coronapatiënten stijgen door deze versoepelingen. Toch heeft het kabinet besloten dat, ondanks de risico’s en onzekerheden, deze grote stap verantwoord gezet kan worden. Want nog langer met maatregelen leven die ons dagelijks leven beperken, beschadigt ook onze gezondheid én de samenleving.

Op dinsdag 8 maart besluit het kabinet opnieuw of er meer kan.