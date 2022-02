Echtpaar Bouma-de Vries uit Burgum viert briljanten huwelijk

di 25 januari 2022 16.38 uur

BURGUM - Het echtpaar Roel Bouma (2-1-1933) en mevrouw Antje Bouma-De Vries (12-5-1932) vierde maandag hun 65-jarig huwelijk. Namens de gemeente bracht burgemeester Gebben hen dinsdag een bezoek aan de deur.

De heer Bouma werd geboren en getogen in Nijega (De Tike), mevrouw Bouma zag het levenslicht in Oudemirdum. Na hun trouwen ging het stel in Drachten wonen. Daar werkte de heer Bouma tot aan zijn pensioen bij Philips. Het echtpaar verhuisde naar Burgum en daar deed de heer Bouma veel vrijwilligerswerk voor onder andere het Dorpsbelang en \'Simmer 2000’. Voor zijn gewaardeerde inzet kreeg hij de \'Trochsetterpriis’ en een Koninklijke onderscheiding.

Mevrouw Bouma is opgeleid tot coupeuse en was zeer bekwaam in haar werk. Ze naaide veel kleding op bestelling, waaronder ook prachtige avondjurken. Naast het vele werk en vrijwilligerswerk wat het echtpaar heeft verzet, heeft het paar een gezamenlijke passie voor biologisch tuinieren. “Wat je erin stopt, krijg je ook weer terug”, aldus de heer Bouma. De oogst wordt verwerkt door mevrouw Bouma.

Het echtpaar kreeg drie kinderen, twee zoons en een dochter. Later werd de familie uitgebreid met vijf kleinkinderen en zelfs een achterkleinkind. Het echtpaar Bouma woont nog zelfstandig in Burgum en met hulp van de Thuiszorg en mantelzorg van meneer voor zijn vrouw, die drie jaar geleden een herseninfarct kreeg, redden ze zich nog. Het 65-jarig huwelijk wordt in bescheiden kring gevierd.