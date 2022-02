Hof: Ferwerter die ex-vriendin in Dokkum zwaar mishandelde blijft vastzitten

di 25 januari 2022 15.55 uur

LEEUWARDEN - Het gerechtshof heeft dinsdag de voorlopige hechtenis verlengd van de Ferwerter die in april vorig jaar door de rechtbank werd veroordeeld voor poging tot doodslag op zijn voormalige geliefde uit Dokkum. De rechtbank veroordeelde de Ferwerter tot 13 jaar cel en bepaalde dat de man 42.500 euro smartengeld aan de vrouw, toen 29 jaar, moest betalen.

'Bijna doodgeslagen'

De rechtbank stelde destijds dat de Ferwerter het slachtoffer “bijna heeft doodgeslagen”. Hulpdiensten vonden de vrouw in de nacht van 26 op 27 april 2020 ontkleed en zwaargewond in de garage van haar woning. Buren hadden alarm geslagen omdat het brandalarm afging. Er was brand gesticht en de woning stond vol rook, het driejarige dochtertje van de vrouw lag boven op bed.

Naakt thuisgekomen

De vrouw had ernstig schedelletsel en uitwendige verwondingen. De rechtbank ging er vanuit dat de Ferwerter haar met een zwaar voorwerp meermaals op het hoofd heeft geslagen. De twee waren collega’s en hebben twee jaar lang een verhouding gehad. De Ferwerter was die nacht naakt en onder de modder thuisgekomen en hij had zijn auto grondig schoongemaakt. De man heeft altijd ontkend dat hij het slachtoffer iets heeft aangedaan.

'Een ingewikkelde meneer'

Dinsdag bij het hof herhaalde hij nog maar eens dat hij onschuldig vast zit. Hij voelde zich niet gehoord door de rechtbank, stelde hij. Op basis van het beeld dat het slachtoffer van hem had geschetst, merkte raadsheer-voorzitter Willem Foppen dat de verdachte “een best wel ingewikkelde meneer” kan zijn. “Het was een complexe relatie”, zei Foppen, die de verdachte alle ruimte gaf om uit te leggen waarom hij onterecht is veroordeeld.

Rechtbank had tunnelvisie

Of er wat de verdachte betrof andere scenario’s mogelijk waren, vroeg Foppen. Volgens de Ferwerter is er bij de rechtbank sprake geweest van “een tunnelvisie”. “Er is niemand anders onderzocht, alleen mijn auto is onderzocht”, aldus de verdachte. Over mogelijke andere daders zei hij: “Andere vriendjes misschien, weet ik veel, misschien iemand die wraak wilde, die onze relatie niet goed vond”.

Voorlopige hechtenis gecontinueerd

Ondanks verzoeken van de advocaten van de verdachte besloot de rechtbank dat de voorlopige hechtenis gecontinueerd moest worden. Op onderzoekswensen van de verdediging, onder meer over het horen van een brandweerman nog dertien andere getuigen, neemt het hof over twee weken een beslissing.