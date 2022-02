Inbraakgolf in noordelijk deel Trynwâlden

di 25 januari 2022 14.31 uur

GYTSJERK - Een tiental keer is er in het nieuwe jaar ingebroken in het noordelijke deel van de Trynwâlden. De politie heeft meerdere buurtonderzoeken gedaan maar er zijn tot op heden nog geen daders opgepakt. De dieven hebben het vooral gemunt op vrijstaande woningen.

In Tytsjerk werd tussen 18 januari en 23 januari een huis bezocht aan de Boskleane. De dief wist niet binnen te komen, alleen een raam werd ontzet. Uit het buurtonderzoek van de politie werd duidelijk dat er op 22 januari jongens 's avonds aan het collecteren waren voor het Reuma-fonds. Zij gingen bij meerdere huizen langs terwijl de officiële collecte-week pas eind maart is. Een buurman zou de schade aan het kozijn al eerder hebben gezien.

De politie vraagt mensen om extra alert te zijn op gekke dingen. Mensen kunnen bovendien naar een ID vragen bij collecties (als men het niet vertrouwt). Bij een slecht gevoel mag iedereen altijd de politie bellen of contact opnemen via de social media kanalen van de politie.

Vrijstaande woning in Oentsjerk

Bijna een week geleden werd een succesvolle inbraak gepleegd in een vrijstaand huis aan de Heemstrasingel in Oentsjerk. De inbraak werd ongeveer rond 12.00 uur door de buurvrouw ontdekt. Zij zag dat er een raampje openstond. De inbreker(s) hebben alle lades en kastjes geopend en zijn er met een onbekende buit vandoor gegaan. De inbraak moet plaatsgevonden hebben tussen woensdag 19 januari 12.00 uur en donderdag 20 januari 12.30 uur. De forensische opsporing heeft een onderzoek ingesteld en er is aangifte gedaan.

Telefoon buit in Gytsjerk

In Gytsjerk werd op woensdag 19 januari ingebroken in een huis aan de Nieuwe Straatweg in Gytsjerk. De inbraak vond tussen 18.00 uur en 22.45 uur plaats en een oude telefoon werd buitgemaakt. Ook deze woning werd helemaal doorzocht (ook boven). Mogelijk zijn de inbrekers verstoord waardoor ze hals over kop vertrokken zijn. De bewoner deed aangifte bij de politie.

Gordijnen gesloten in Tytsjerk

Een vrijstaand huis aan de Jister in Tytsjerk werd vrijdag 21 januari door het dievengilde bezocht. Deze inbraak vond plaats tussen 12.40 uur en 19.25 uur. De gordijnen werden overdag gesloten zodat men vrijspel had om de woning te doorzoeken. Men wist via een raam aan de achterzijde binnen te komen en het hele huis werd overhoop gehaald. Elke lade of kast werd opengetrokken. Ook deze gedupeerde bewoner deed aangifte bij de politie. Ook hier heeft de politie een buurtonderzoek gedaan.