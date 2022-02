Brand in boerenstal op de Lytsegeast

di 25 januari 2022 12.50 uur

TYTSJERK - De brandweer werd dinsdag even na het middaguur opgeroepen voor een brand in een stal. Op het terrein bij een boer aan Lytsegeast in Tytsjerk was brand uitgebroken.

Bij aankomst van de brandweer was witte rook zichtbaar boven de stal. Meerdere eenheden van de brandweer kwamen ter plaatse om de brand te bestrijden. Er is gelijk een binnenaanval uitgevoerd om het vuur te bestrijden.