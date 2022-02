Eis: 3.5 jaar cel voor reizende inbreker uit Litouwen

di 25 januari 2022 12.49 uur

OOSTERWOLDE - "Sinds 2009 heeft hij in totaal al 21 jaar cel gekregen en tóch kwam hij weer vrij en pleegde hij weer misdrijven." Zo vatte de officier van justitie in één zin het leven van een 35-jarige inbreker uit Litouwen samen. De man, die in vijf Europese landen veroordeeld tot celstraffen, sloeg vorig jaar toe in onder meer Norg, Oosterwolde en Langedijke in Friesland en Geesteren (Ov).

Voor in totaal zes inbraken, bezit van een gestolen auto uit Duitsland, twee autodiefstallen en zes brandstofdiefstallen eiste de aanklager vandaag 3,5 jaar gevangenisstraf tegen de Litouwer. De man was niet bij de rechtszaak in Assen. Hij wilde in zijn cel blijven.

Inbraken in Norg

Twee jonge stellen uit Norg zaten wel achterin de zaal. Ze wonen praktisch naast elkaar en werden in de nacht van 12 op 13 juli allebei slachtoffer van de man. Beide vrouwen wilden op de ochtend van 13 juli naar hun werk toen ze ontdekten dat hun autosleutels weg waren. Toen de ene vrouw naar de parkeerplaats om de hoek liep, ontdekte ze dat ook haar auto weg was. De buurvrouw had haar auto nog.

Beide gezinnen misten ook huissleutels. De dader bleek te zijn binnengekomen door een klein raampje boven de achterdeur. Een week later hield de politie hem aan in Rotterdam, omdat uit een controle bleek dat het Duitse kenteken dat op zijn auto zat, gestolen was. Uit verder onderzoek bleek al snel dat hij in de auto reed die in de nacht van 12 op 13 juli gestolen was in Norg.

Mountainbike als link tussen Friesland en Drenthe

Een tankstationhouder in Norg vertelde de politie dat er op 12 juli een man was geweest op een mountainbike, die gewond was aan zijn onderarmen. Hij had verteld dat hij uit Litouwen kwam en op vakantie was in Nederland. Hij vertelde ook dat hij in Hamburg woonde. De ondernemer verbond zijn pols. Nadat hij in Rotterdam was opgepakt, bekeken agenten camerabeelden uit de tankshop in Norg en herkenden ze hem.

De mountainbike waarop hij in Norg aankwam, bleek een dag eerder te zijn gestolen bij een woninginbraak in Oosterwolde. Daar verdwenen ook een kluisje met 60 euro, bijna 600 euro in een envelop, sieraden, serviesgoed en een horloge. In het naburige Langedijke stal de man, nog voor hij naar Norg vertrok, ook autosleutels, de bijbehorende auto en een pinpas met -code. De gestolen auto werd een paar honderd meter verderop in het dorp teruggevonden, zonder accu en katalysator.

Kinderspaarpot gestolen

Uit het politieonderzoek is gebleken dat de man in juni al in Nederland was. Toen tankte een paar keer zonder te betalen in onder meer Assen en Veeningen. Ook pleegde hij volgens de officier van justitie eind juni een woninginbraak in het Overijsselse Geesteren. Daar kwam hij eveneens via een klein raampje binnen. Hij nam onder meer een kinderspaarpot met inhoud, tablets, autosleutels en een rugtas mee.

Op dat moment reed de man in een rode bestelwagen. Die werd in juli op een provinciale weg tussen Oosterwolde en Langedijk gevonden. Daarin lagen onder meer de gestolen tablets. In juli tankte de man ook nog drie keer zonder te betalen op verschillende plekken in Nederland en pleegde hij volgens de aanklager ook nog een inbraak in het Zeeuwse Oudelande, waar hij onder meer een iPad meenam. Dat gebeurde op 20 juli, de dag van zijn arrestatie.

Schelden en beledigen

Over het waarom van de inbraken heeft de man niet verklaard. Hij wilde niet meewerken aan het politieonderzoek en deed tijdens verhoren niet veel meer dan schelden en zijn tolk beledigen.

Naast veroordelingen in Duitsland, Engeland, Finland en Litouwen is hij in 2009 en 2014 veroordeeld voor inbraken in Nederland. De laatste keer kreeg de Litouwer twee jaar cel. Na één jaar werd hij uitgezet naar zijn geboorteland met als voorwaarde dat hij niet terug zou komen. Het jaar dat hij toen cadeau kreeg moet hij nu alsnog uitzitten, vertelde de officier van justitie.

Als de rechtbank de strafeis overneemt, hangt hem dus 4,5 jaar gevangenisstraf boven het hoofd.

Uitspraak: 8 februari. (ADP)