Bushokje van 22 ton maakt reis door Burgum

di 25 januari 2022 11.44 uur

BURGUM - Een hagelnieuw bushokje van 22 ton maakte dinsdagochtend een reis door Burgum. De abri is opgebouwd uit plaatstaal en heeft een afmeting van 8 bij 4 en 4 meter. In opdracht van De Samenwerking BV is de abri gebouwd bij Visser Konstruktie in Feanwâlden.

De abri werd dinsdagochtend vervoerd vanuit Feanwâlden naar Sealteq te Sumar. Daar wordt de constructie gecoat. Op 9 februari zal de abri via de Centrale As weer weer naar Feanwâlden vervoerd worden. Het bushokje krijgt dan een plekje naast het stationsgebouw De Ferbining in Feanwâlden.

FOTONIEUWS