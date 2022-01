Schoorsteenbrand in Dokkum blijkt loos alarm

ma 24 januari 2022 23.33 uur

DOKKUM - De brandweer van Dokkum werd maandagavond opgeroepen voor een schoorsteenbrand. De melding was dat er vlammen uit de schoorsteen kwamen. Eenmaal ter plaatse aan de Stationsweg was er weinig te zien.

Vanuit de hoogwerker is de schoorsteen gecontroleerd. Ook is er met een warmtebeeldcamera gekeken naar de schoorsteen. Toen duidelijk werd dat er niks aan de hand was kon de brandweer terug naar de kazerne.

FOTONIEUWS