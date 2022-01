Boer zorgt opnieuw slecht voor zijn beesten: 3000 euro boete

ma 24 januari 2022 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een kreupele geit, een pony met te lange hoeven, vermagerde geiten en schapen die op een leeg gegraasd stuk land liepen. De beesten van een 28-jarige boer uit Hallum stonden er in april vorig jaar allesbehalve florissant bij.

4000 euro voorwaardelijk

En dat terwijl de Hallumer ongeveer driekwart jaar eerder voor de economische politierechter moest verschijnen omdat hij zijn dieren had verwaarloosd. Een boete van 5000 euro kreeg hij toen, maar dan wel het grootste part, 4000 euro, voorwaardelijk. Voor die zitting hadden controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij drie verschillende gelegenheden geconstateerd dat de Hallumer niet goed voor zijn beesten zorgde.

Twee controles

Het waren hetzelfde soort zaken die hem toen werden verweten, die opnieuw op de dagvaarding voor de zitting van de economische politierechter van maandag terecht waren gekomen. Op percelen bij Hallum had de NVWA tot twee keer toe controles uitgevoerd, eind april en eind mei vorig jaar. Bij de tweede controle liepen de beesten er beter bij dan de eerste keer en hadden ze voldoende voer.

Geit met een dikke poot

Dat was bij de eerste controle wel anders: het gras op het perceel was volgens de controleurs “gemillimerterd”, de schapen en geiten waren broodmager en werden niet bijgevoerd. Een geit met een dikke poot had verzorging moeten krijgen en een pony had veel te lange hoeven. Officier van justitie Eelco Jepkema herinnerde de verdachte eraan dat hij een gewaarschuwd man was.

Handdoek in de ring

Dat de situatie bij de tweede controle was verbeterd, maakte Jepkema niet uit. “Het moet constant goed zijn”. Had de boer bij de vorige zitting nog gezegd dat hij van plan was om nog meer schapen te houden, maandag zei hij dat hij de handdoek in de ring gooit. Hij heeft geen land meer om dieren op te houden.

Krappe financiën

Bovendien staat hij er financieel niet al te rooskleurig voor. Rechter Klaas Bunk hield, in navolging van de officier, in enige mate rekening met de krappe financiën. Voor de nieuwe feiten kreeg de Hallumer een boete van 1000 euro. Van de voorwaardelijke geldboete die hij vorig jaar opgelegd kreeg, moet de man de helft betalen, de resterende 2000 euro blijft staan zolang de proeftijd duurt. Dat is nog ongeveer anderhalf jaar.