Hurdegarypster (46) slaat eigen ruit in en sticht brand in politiecel

ma 24 januari 2022 16.05 uur

LEEUWARDEN - Hij was zichzelf niet toen hij een raam van zijn eigen woning had ingetikt, zei een Hurdegarypster (46) maandag op de zitting van de politierechter. In de politiecel had de man ook nog een kussensloop in brand gestoken. De politie had bij de fouillering een aansteker over het hoofd gezien.

Boren met grote kango’s

Hij was voor 15 oktober al een meermaals zijn eigen woning ontvlucht, vertelde de verdachte. De voegen werden uit de gevel van het appartementencomplex waar hij woont gehakt. Het boren ging volgens hem dagen achter elkaar aan een stuk door. “Met grote kango’s, het begon 's ochtends om 8 uur”, aldus de Hurdegarypster. Hij was al een paar keer een blokje om gegaan, maar het hielp niet.

Ruit ingetikt met sleutelbos

“Het bouwde op, ik was best wel gestrest. Je kon niet eens meer normaal praten”. De verdachte is muzikant, voor hem tikte de herrie extra hard aan. Daar had de rechter wel begrip voor. “Ik denk dat lawaai aan de gevel en muziekmaken moeilijk samengaan”. De Hurdegarypster had zijn toevlucht buitenshuis gezocht, eerst bij een vriendin en later in de kroeg. Om 3 uur 's middags kwam hij thuis, daar had hij nog wat gedronken. Toen de werklieden aan zijn woning toe waren, barstte de bom. Hijzelf meende dat hij per ongeluk met gesp van zijn sleutelbos een ruit had ingetikt.

Kussensloop in brand gestoken

Drie getuigen hadden een man gezien die met de vuisten op de ramen stond te bonken, tot er een ruit sneuvelde. De verdachte kon het zich maar moeilijk voorstellen. Als hij een ruit had ingeslagen, had hij gewond moeten zijn redeneerde hij. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in Leeuwarden. In de cel had hij met een vuuraansteker die de politie had gemist een kussensloop in brand gestoken. Zelf dacht hij dat alleen het puntje van het sloop was verbrand.

Combinatie van alcohol en stress

Volgens de politie raakten het kussensloop, een laken en de matras beschadigd. Het vuur werd gedoofd door het brandende beddengoed in de wc-pot te drukken. Het was waarschijnlijk een combinatie van alcohol en stress geweest waardoor de Hurdegarypster door het lint was gegaan, meende officier van justitie Inge Schaafsma. “Verdachte was behoorlijk ver heen”, aldus de officier.

Drie tot vijf maanden cel

Schaafsma had even nagekeken welke straffen er staan op brand stichten in – bijvoorbeeld – een politiecel. “Drie tot vijf maanden cel, daar schrok ik best een beetje van”. De verdachte zolang achter de tralies zetten zag de officier niet zitten. “Ik denk dat we de verdachte en de maatschappij er niet mee helpen om hem een paar maanden op te sluiten”.

Kale werkstraf

Schaafsma eiste een werkstraf van 150 uur plus een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Het bleef bij een 'kale’ werkstraf. Rechter Mathieu van Linde hield er rekening mee dat de Hurdegarypster een blanco strafblad had. De door hem aangerichte schade aan de spullen van de politie, bijna 300 euro, moet de verdachte terugbetalen.