Echtpaar Streekstra-Bandstra 60 jaar getrouwd

ma 24 januari 2022 13.11 uur

METSLAWIER - Zondag was het 60 jaar geleden dat de heer en mevrouw Streekstra-Bandstra in de gemeente Oost-Dongeradeel in het huwelijk zijn getreden.

Dhr J. Streekstra (geboren 30-03-1938) en mevr. J. Streekstra-Bandstra (geboren 21-03-1937) kregen daarom maandag bezoek. Wethouder Jouke Douwe de Vries van gemeente Noardeast-Fryslân kwam langs. Welliswaar een uur eerder dan de fotograaf, maar dat mocht de pret voor het jubilerende echtpaar niet drukken.

Met veel bloemen, ballonnen en vlaggetjes werd de feestdag maandag nog een keer gevierd. Ze hopen nog lang met elkaar door te mogen brengen.

