GGD Fryslân opent tijdelijke pop-up vaccinatie-locatie in Surhuisterveen

ma 24 januari 2022 10.17 uur

SURHUISTERVEEN - GGD Fryslân opent op woensdag 2 februari een tijdelijke pop-up vaccinatielocatie in Surhuisterveen. De pop-up bevindt zich in zalencentrum De Lantearne, Jan Binneslaan 49. U bent welkom tussen 09.00 - 16.00 uur zonder afspraak voor een eerste prik, een tweede prik en een extra prik (boostervaccinatie). Er wordt geprikt met een mRNA-vaccin. De vaccinatie is gratis, u hoeft alleen een identiteitsbewijs en een mondkapje mee te nemen.

Ook bent u van harte welkom als u nog vragen heeft over het coronavirus en het vaccin. De arts beantwoordt graag uw vragen. Naast woensdag 2 februari kunt u ook op 11 en 15 februari op deze locatie terecht voor een prik of advies.

Kijk voor meer informatie op www.ggdfryslan.nl/popup.