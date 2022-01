Autobrand in kiem gesmoord door eigenaresse

zo 23 januari 2022 16.46 uur

DRACHTEN - De Drachtster brandweer moest zondagmiddag even voor 16.00 uur in actie komen voor een autobrand. In een zijstraat van de Noorderdwarsvaart in Drachten was brand ontstaan in een auto.

De vrouw en haar zoontje hadden net 100 meter gereden toen er rook onder de motorkap vandaan kwam. Door daadkrachtig optreden van de eigenaresse kon erger worden voorkomen. Al voor de komst van de brandweer had zij geblust. Daarnaast had ze ook de auto spanningsvrij gemaakt door de polen van de accu los te koppelen.

Het zoontje van de eigenaresse mocht nog even in de brandweerauto zitten. Ook kreeg hij van de hulpverleners een knuffelbeertje voor de schrik. Niemand raakte bij de autobrand gewond.