Dokkum en omstreken gedeeltelijk zonder stroom

zo 23 januari 2022 15.49 uur

DOKKUM - Een deel van Dokkum en omstreken zat vanaf zondag 15.45 uur zonder stroom. Het ging in totaal om meer dan 750 adressen. De oorzaak van de storing is op dit moment niet bekend.

Een monteur van Liander is ter plaatse gekomen om het probleem op te lossen. Om 16.15 uur hadden 605 van de 763 getroffen klanten weer stroom. Rond 16.30 uur liet Liander weten dat alle huishoudens weer stroom hadden.



Het ging in ieder geval om de volgende straten:

Aalsumerpoort

Aalsumerweg

Bevrijdingslaan

Bij 't Station

Canadezenlaan

D R Camphuysenstr

De Vergulde Klok

Eelaan

Gritmune

Hantumerweg

Het Cromhout

Het Golden Cruys

Houtmune

In de Tuimelaar

Koerierster

Kweekschoolstraat

Learmune

Metslawiersterweg

Mockamawei

Papiermune

Parachute

Roggemune

Rondweg-Noord

Schapedijkje

Spoorstraat

Standermune

Stationsstraat

Stationsweg

Stellingmune

Trasmune

Tsjerkepaad

Verzetsstrijder

Wettermune