Unieke vondst: archeoloog vindt gouden muntfibula

zo 23 januari 2022 13.30 uur

LEEUWARDEN - Robbert Velt uit Leeuwarden deed dit weekeinde de vondst van zijn leven. De archeoloog was met zijn metaaldetector in Noordoost-Friesland aan het zoeken toen hij een gouden muntfibula vond. De vondst werd gedaan in een omgeploegd weiland ergens in het noordoosten van Friesland.

"Ik voel me bevoorrecht dat ik zo iets moois heb mogen vinden. Een gouden pronkstuk uit de late middeleeuwen." zo laat Velt weten op Facebook. Het gaat om een gouden middeleeuwse muntfibula/draaginsigne van een gouden munt: Koning Filips lV 1328-1350 Frankrijk. "Het eerste gouden exemplaar wat tot dus ver bekend is." Op de achterzijde van de mantelspeld zit een versierd boord/ankerkruis in zilverdraad.

De naaldvanger en -houder zijn afgebroken waardoor de eigenaar hem - een kleine 700 jaar geleden - kennelijk is verloren.

Bekijk de Facebook-pagina van Robbert Velt voor meer informatie.