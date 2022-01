Twee auto’s aangereden en celdeur vernield: 30 uur werkstraf

vr 21 januari 2022 13.20 uur

LEEUWARDEN - Een Dokkumer (47) die was weggereden nadat hij op 15 mei vorig jaar in de Boskwei in Zwagerbosch met zijn auto twee geparkeerde auto’s had geraakt, is vrijdag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur.

Abrupt weggereden

De Dokkumer was na een conflict in de woning van de eigenaars van de beschadigde voertuigen in zijn eigen auto gestapt en nogal abrupt weggereden. De twee auto’s waren behoorlijk beschadigd. Hij moest voor de rechter verschijnen omdat hij na de aanrijding was weggereden. Hij had zich wel anderhalve dag na het voorval op het politiebureau gemeld.

Luikje van celdeur vernield

Tegen de rechter zei de man dat hij was weggegaan om te voorkomen dat de situatie zou escaleren. De rechter antwoordde dat hij een paar straten verderop de politie ook had kunnen bellen. Toen de man vast kwam te zitten in het cellencomplex in Leeuwarden had hij een luikje van een celdeur vernield.

Schadevergoeding politie niet toegewezen

De rechter achtte hem op beide punten schuldig. Hij had zich weliswaar gemeld na de aanrijding, maar dat had volgens de rechter eerder gemoeten: binnen 12 uur na de botsing. De man hoeft de schade aan de celdeur niet te betalen. De politie had een schadevergoeding van 934 euro ingediend, maar de claim was te onduidelijk oordeelde de rechter.