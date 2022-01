Minder positieve tests, minder mensen in het ziekenhuis

vr 21 januari 2022 13.05 uur

LEEUWARDEN - De afgelopen week is het aantal coronatests van GGD Fryslân die positief waren gedaald. Vorige week waren het er 6131, deze week is dat 5910. En dat terwijl er meer tests zijn uitgevoerd, van 17.958 vorig week naar 18.410 deze week.

Minder mensen in het ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen daalde van 30 personen op 13 januari naar 21 personen op 20 januari. Vorige week lagen er veertien mensen op de IC, deze week negen.

Veel klassen in quarantaine

Na de opening van de scholen liepen de besmettingen onder de schoolgaande jeugd snel op. Ongeveer 130 klassen/groepen in het Friese basis- en voortgezet onderwijs gingen in quarantaine vanwege meer dan drie besmette leerlingen in de klas. In de van 4 en 18 jaar oud steeg het aantal besmettingen fors.

Vaccinaties

Op steeds meer plekken is het mogelijk om langs te komen voor een vaccinatie zonder afspraak voor mensen boven de 18. Dit geldt voor de eerste, tweede of boosterprik. Voor 5–11 jarigen is een afspraak op een vaste locatie altijd noodzakelijk, omdat zij worden gevaccineerd met een kindervaccin met aangepaste dosering. Ook zullen er op verschillende plekken popup priklocaties worden geopend. Zoals vrijdag in Feanwâlden.