KNMI: code geel vanwege gladheid

vr 21 januari 2022 08.32 uur

LEEUWARDEN - Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege het weer. Op sommige plekken ontstaat gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. In Olterterp, Beesterzwaag en Gorredijk waren de wegen spekglad. De wegen werden afgesloten en de gemeente werd in kennis gesteld om te komen strooien. In de loop van de ochtend zal de gladheid weer verdwijnen.

Ongevallen

Door gladheid zijn vrijdagochtend drie personen gewond geraakt. Op het Boppefjild in Olterterp kwam een auto tot stilstand in een sloot. Een vrouw en een kind raakten gewond. Niet veel later ging het mis op de Gordyksterwei in Beesterzwaag. Hier kwam een auto tot stilstand tegen een boom. Een vrouw raakte hierbij gewond. Aan de Hegedyk in Gorredijk belandde een auto op de kop in de sloot. Hierbij vielen voor zover bekend geen gewonden.