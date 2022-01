Zes maanden cel voor verslaafde botendief

do 20 januari 2022 18.25 uur

LEEUWARDEN - Een 31-jarige botendief uit Sneek is donderdag bij verstek door de politierechter veroordeeld tot zes maanden cel. De man had in augustus vorig jaar in Marssum een kajuitboot gestolen, die hij vervolgens in Kollum probeerde te verpatsen.

Politie baken op boot geplaatst

De politie had de gestolen boot al snel in het vizier, om ook de dief te traceren werd een baken op de boot geplaatst. De Sneker werd een paar dagen na de diefstal in Kollum aangehouden, de boot lag op dat moment in de jachthaven. Hij reed op een vouwfiets die hij van een andere boot, die ook in Marssum lag, had gestolen.

Vuurwapen en munitie

Volgens de havenmeester had de man al verscheidene pogingen gedaan om onder het betalen van het havengeld uit te komen. In een woning in Drachten, bij zijn ex-partner, had de man op zolder in een geluidsbox een vuurwapen en munitie verstopt. Bij zijn aanhouding had de man vier xtc-pillen en iets meer dan 28 gram speed op zak.

Twee auto’s op treinstation vernield

Hij had zich donderdag ook moeten verantwoorden voor het vernielen van twee auto’s, op 11 augustus vorig jaar bij het treinstation in Feanwâlden. De rechter kon deze zaak niet behandelen, omdat er iets niet goed was gegaan met de dagvaarding. De Sneker kwam verward over en hij had GHB op zak. Er zou volgens de officier van justitie sprake zijn van verslavingsproblematiek. De door de rechter opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier.