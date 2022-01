Sterren tellen om lichtvervuiling te meten

do 20 januari 2022 16.25 uur

HOLWERD - Hoe donker is het eigenlijk nog 's nachts? Deze vraag hoopt een initiatief genaamd CurioUs? na deze meting te kunnen beantwoorden. Zij roepen mensen op om de komende tijd sterren te gaan tellen. Op deze manier kunnen ze meten hoeveel lichtvervuiling er is en op welke plekken het nog wel echt donker is.

Het ervaren van duisternis is volgens de organisatie een oerkwaliteit van leven. Maar door toenemende lichtvervuiling verdwijnt het donker om ons heen. Onderzoek laat zien dat dit nadelig is voor mens, natuur en het beleven van de sterrenhemel. Hoe duister is het eigenlijk nog?

Twee periodes

De komende tijd zullen er twee periodes zijn waarin sterren geteld kunnen worden voor deze meting. Op deze momenten bevindt de maan zich onder de horizon, waardoor je daar geen last van hebt. De twee periodes waarin de stertelling plaatsvindt zijn:

- 21 januari tot en met 2 februari, iedere avond vanaf 8 uur

- 19 februari tot en met 3 maart, iedere avond vanaf 8 uur

Meten door te tellen

Bij het meten van lichtvervuiling denkt men al snel al dure apparatuur, maar dat hoeft helemaal niet. Wanneer meerdere mensen tegelijkertijd het aantal zichtbare sterren in hetzelfde gebied tellen kan daaruit opgemaakt worden op welke plekken het meeste lichtvervuiling is en waar het het donkerst is.

Voor deze meting zullen de sterren in het sterrenbeeld Orion geteld worden. Allereerst is het handig om een plek op te zoeken waar je geen lantaarnpalen of tuinverlichting hebt. Als je ogen dan gewend zijn aan de duisternis kun je beginnen met tellen. Schrijf het op en geef het vervolgens door aan CurioUs. In deze handleiding staat precies beschreven wat je moet doen als je mee wil doen aan deze meting.

Slechte weersomstandigheden

In 2021 werd deze telling ook al georganiseerd in samenwerking met Donkerte van de Wadden. Toen kon deze niet doorgaan, aangezien het weer niet meewerkte. Bij slechte weersomstandigheden kan de telling niet doorgaan, omdat dan de wolken het zicht blokkeren naar de sterren en niet de lichtvervuiling.

CurioUs?

CurioUs? is een initiatief van Science LinX (Faculteit Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen) samen met Forum Groningen en Aletta Jacobs School op Public Health. CurioUs? stimuleert burgerwetenschap in Noord-Nederland.