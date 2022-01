Rechtbank: verdachte woningoverval Broeksterwâld is schuldig, maar krijgt (nog) geen straf

do 20 januari 2022 14.50 uur

LEEUWARDEN - De rechtbank heeft donderdag nog geen straf opgelegd aan de 21-jarige man uit Broeksterwâld die twee weken geleden terechtstond voor de overval op een 70-jarige dorpsgenote. De rechtbank wil nader onderzocht hebben of de verdachte in aanmerking komt voor een onvoorwaardelijke of een voorwaardelijke PIJ-maatregel, ook wel jeugd-tbs genoemd.

Voorwaardelijke of onvoorwaardelijke jeugd-tbs

Het Openbaar Ministerie (OM) had een jeugddetentie gelijk aan het voorarrest geëist, plus een onvoorwaardelijke jeugd-tbs. De rechtbank wil dat nader onderzocht wordt welke variant van de jeugd-tbs in deze zaak de beste optie is. Een psychiater had geadviseerd om de voorwaardelijke jeugd-tbs op te leggen. De reclassering adviseerde een onvoorwaardelijke jeugd-tbs.

Verdachte heeft overval gepleegd

De reclassering krijgt de opdracht om alsnog te onderzoeken of in deze zaak een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke jeugd-tbs opgelegd moet worden. De rechtbank acht wel bewezen dat de verdachte de overval heeft gepleegd. Hij heeft op 15 december bij de woning van het slachtoffer aan de Patrimoniumweg aangebeld en de vrouw bedreigd met een kartelmes.

Licht verstandelijke beperking

De overvaller riep dat hij geld wilde, de vrouw gaf hem wat papiergeld. Ze weigerde haar pinpas af te staan, waarop de overvaller de benen nam. De verdachte heeft volgens gedragsdeskundigen een licht verstandelijke beperking en hij heeft verschillende stoornissen. Hij werd op 5 januari vorig jaar aangehouden.

“Oud vrouwtje” overvallen

Hij heeft altijd stug volgehouden dat hij niets met de overval te maken had, maar de rechtbank vond dat er genoeg bewijs was om tot een veroordeling te komen. De man had na de overval, nog voor er door de politie details naar buiten waren gebracht, tegen een kennis gezegd dat hij “een oud vrouwtje” had overvallen. Op 23 september heeft hij bij een pinautomaat in Kollumerzwaag een man mishandeld.