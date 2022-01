Nieuwe maatregelen kruispunten Haadwei in DamwÃ¢ld

Nieuwe maatregelen kruispunten Haadwei in Damwâld

do 20 januari 2022 11.00 uur

DAMWâLD - Meteen vanaf de aanleg is de situatie op de Haadwei in Damwâld onduidelijk geweest. Met name de kruising met de Conradi-Veenlandstrjitte zorgde voor veel verwarring. De belangrijke vraag is: wie heeft waar voorrang? Daarom heeft de gemeente deze week tijdelijke borden geplaatst.

De gemeente is opzoek gegaan naar een permanente oplossing. Een verkeersbureau heeft een onderzoek gedaan en daar kwamen een aantal aanbevelingen uit. Op basis hiervan hebben college en gemeenteraad in juni 2020 een maatregelenplan vastgesteld. In maart 2021 heeft de gemeenteraad het college gevraagd nogmaals naar de maatregelen te kijken, waarbij ook rotondes bij het winkelcentrum en bij de Kruisweg moeten worden aangelegd. Die aanvulling is verwerkt in een nieuw maatregelenplan.

Aanvullende maatregelen

Van noord naar zuid gaat het om de volgende aanvullende maatregelen:

- 30 km per uur van bebouwde kom bij winkelcentrum tot en met kruispunt Badhúswei.

- 30 km per uur op Conradi Veenlandstrjitte.

- 30 km drempel bij dorpsentree bij het winkelcentrum.

- Rotonde bij Conradi Veenlandstrjitte.

- Wegversmalling bij Haadwei 22 en 66.

- Slingers maken bij de bushaltes Kruisweg voorzien van groenvakken.

- Rotonde bij de Kruisweg.

- Zwart asfalt vervangen door rode laag zodat kruispunt Badhúswei beter opvalt.

- Kruispunt Badhúswei verkleinen door de bestrating aan te passen.

- Drempels aanbrengen op kruispunt Haadwei – Badhúswei.

- Einde 30 km zone met portalen.

- 50 km drempel bij dorpsentree bij de Willemstrjitte.

Input van inwoners

Inwoners van Damwâld kunnen tot en met 31 januari hun menig over de plannen delen. Dit kan via www.dantumadiel.frl/haadwei of door een afspraak te maken op het gemeentehuis. De reacties en antwoorden worden verzameld en anoniem gemaakt. Daarna worden ze samen met een voorstel naar het college en de gemeenteraad gestuurd.

Nog een lange weg te gaan

De plannen zijn er nu, maar voordat deze gerealiseerd gaan worden is er nog een lange weg te gaan. Eind februari besluit het college over de plannen, daarna gaat het naar de gemeenteraad. Zij zullen budget vrij moeten maken voor deze nieuwe plannen. Dit zal in maart of april zijn. Daarna zal Iepenbiere Wurken de tekeningen omzetten naar een definitief ontwerp. Dan volgt de aanbestedingsprocedure. En deze aannemer moet dan nog een uitvoeringsplan opstellen.

Al eerder een tijdelijke rotonde aangelegd

De aanleg van een tijdelijke rotonde op het kruispunt van de Haadwei met de Doniawei ging een stuk vlotter. Deze is in één nacht gerealiseerd en er werd gebruik gemaakt van herbruikbare voorwerpen. Kijk hier terug hoe het verkeer reageerde op deze grap.