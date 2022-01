Worden CO2 meters binnenkort verplicht in het huishouden?

do 20 januari 2022 09.45 uur

LEEUWARDEN - Met een CO2-meter kun je nauwkeurig de CO2-concentratie binnen verschillende soorten ruimtes en gebouwen controleren en bewaken. Doormiddel van het meten van de CO2 in de lucht kan worden beoordeeld of de situatie in een bepaalde ruimte veilig is. Dit kan gaan om bijvoorbeeld een werkplek, woongelegenheid of horecagelegenheid. Belangrijke zaken zijn dan correcte ventilatie van de ruimte en de bewaking van de hoeveelheid CO2 in de ruimte. CO2-meetapparatuur geeft een nauwkeurige controle van de luchtkwaliteit in huis. Maar gaat zo’n CO2-meter verplicht worden in het huishouden?

Wat zeggen de experts?

Experts over ventilatie geven aan dat het belangrijk is om de luchtkwaliteit in ruimtes te handhaven. Vooral door het coronavirus is het van belang om de CO2 in ruimtes te monitoren. Dit komt omdat mensen die besmet zijn met het virus de besmette deeltjes achterlaten in de lucht.

Daarom willen deze experts dat de overheid CO2-meters verplicht moet stellen in binnenruimtes. Denk dan bijvoorbeeld aan horecagelegenheden en sportscholen. Hoewel de ventilatie ook binnen in huis erg belangrijk is, wordt echter nog niet gesproken over een verplichting binnenshuis.

Betekenis van CO2

CO2 is de chemische benaming voor kooldioxide. Zoals je misschien al wel weet is het een bestandsdeel wat van nature voorkomt in de omgevingslucht. Toch is te veel van dit bestandsdeel niet goed. CO2 heeft niet voor niets een slechte naam binnen het onderwerp klimaatverandering. De weerkaatsingen van de stralingen zorgen er namelijk voor dat onze atmosfeer opwarmt.

Hoe slecht is CO2 in huis?

Binnenshuis is de CO2-concentratie een belangrijke indicator voor de kwaliteit van de lucht. Dit is extra belangrijk omdat het over gesloten ruimten gaat waardoor het gas niet of nauwelijks kan ontsnappen.

Het gas CO2 ontstaat door de ademhaling van personen in de gesloten ruimte. Wanneer personen uitademen, zit hier als natuurlijk afbraakproduct de stof CO2 in. Ook wanneer je bijvoorbeeld eten kookt of kaarsen aansteekt komen bij verbranding koolstof-houdende stoffen vrij. Met een CO2-meter kun je de hoeveelheid van de stof in de lucht exact vaststellen. Op die manier weet je wanneer je een raam of deur moet openen om het even goed door te luchten. Na een tijd dit te doen weet je wanneer het weer tijd is om te ventileren.

Verschillende soorten CO2-meters

Er is veel keuze tussen CO2-meters. Zo kunnen een aantal toestellen aan de wand gemonteerd worden. Of staande meters die op een kast of tafel geplaatst kunnen worden.

Ook zijn er losse toestellen waarmee met de hand gemeten kan worden wat de huidige hoeveelheid CO2 in de lucht is. Iedere meter heeft een display waarop de hoeveelheid CO2 erg nauwkeurig staat weergegeven. En ook kan op de meeste toestellen een ingestelde waarde worden ingesteld.

Voordelen van de CO2 meter

Wanneer de CO2 hoeveelheid dan hoger is dan de waarde die is ingesteld, word dit gemeld door het toestel. Dit kan door een visuele melding of doormiddel van een geluid wat dan door de CO2 meter wordt afgespeeld. Wanneer deze melding wordt gedaan, weet je dat het nodig is om de ruimte te ventileren. Dit doe je door bijvoorbeeld luchtroosters, deuren en ramen te openen. Dit zal de koolstofdioxide waardes snel verlagen. De luchtkwaliteit in de ruimte is dan binnen korte tijd verbeterd. Hiermee voorkom je ook schimmelvorming in je huis. Ook helpt het voor je gezondheid. Te veel CO2 in een ruimte zorgt ervoor dat mensen sneller vermoeid raken of klachten als hoofdpijn krijgen.

De gevolgen op lange termijn

Als de CO2-meter de dagelijkse gegevens onthoudt geeft dit voordelen. De CO2-dataloggers zijn handig voor een analyse over een langere termijn. Doordat je continue de waardes meet van de luchtkwaliteit kom je erachter in wat voor staat jouw woning is. Zo weet je of het nodig is om de ventilatie in het algemeen te verbeteren zonder iedere dag in de kou de ramen en deuren te moeten openen. De registratie van de lucht kan op de toestellen zelf worden geëvalueerd.

Kan je CO2 tegenhouden?

CO2 in huis voorkomen is onmogelijk. Het CO2 gehalte in huis monitoren en handhaven blijkt wel erg handig. CO2 wordt niet alleen uitgeademd maar ontstaat op meerdere manieren. Naast voor de hand liggende oorzaken zoals bijvoorbeeld het bereiden van eten of het aansteken van een kaars, zijn er nog andere zaken die CO2 in huis veroorzaken. Denk aan oplosmiddelen. Verf of hout binnen huis stoten ook in kleine mate CO2 af.

Een mogelijkheid het CO2 gehalte in huis te verminderen is door goed de afzuigkap aan te zetten wanneer je kookt. Ook helpt het door minder kaarsen te laten branden in afgesloten ruimtes. Door een CO2 meter aan te schaffen weet je wanneer het tijd is om te ventileren. Door deze richtlijnen aan te houden, verbeterd de kwaliteit van het luchtklimaat in je huis gegarandeerd.

Het is dus belangrijk om een CO2-meter in huis te hebben. Zo zorg je voor een goede kwaliteit van de lucht waar jij en je gezin in leven. Dit is extra belangrijk in deze tijd waarin het coronavirus een grote rol speelt. Met behulp van een CO2-meter voorkom je ook de vorming van ongewenste schimmels in huis. Ook draagt het bij aan de gezondheid. Klachten die ontstaan bij een te hoog CO2 gehalte in een ruimte zijn bijvoorbeeld hoofdpijn en vermoeidheid. Hoewel de CO2-meter misschien verplicht gaat worden in openbare binnenruimtes, is dat het binnen een huis niet.